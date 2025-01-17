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12:45, 17 января 2025Россия

«Курская область — это разменная монета». ВСУ перебрасывают резервы и технику НАТО в российское приграничье. Что затеял Киев?

Командир бронегруппы «Ахмата» Сальза: ВСУ перебрасывают резерв в Курскую область
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили перебросить резервные подразделения в Курскую область. Об этом сообщил командир бронегруппы с позывным Сальза сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат».

По его словам, противник хочет использовать резерв, чтобы перейти в контратаку. Так, в приграничном регионе ВСУ сейчас используют все имеющиеся силы и резервы. «Все боевые машины пехоты (...) были иностранного производства», — рассказал командир.

Кроме того, как сообщил военнослужащий, ВСУ пытаются наступать на позиции группировки войск «Север», однако их попытки оказываются безуспешными.

В России отреагировали на переброску резерва ВСУ в Курскую область

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал действия противника в беседе с «Лентой.ру». По его словам, украинские власти считают Курскую область разменной монетой в случае каких-то территориальных обсуждений.

Их задача — продемонстрировать дееспособность ВСУ, с одной стороны. С другой стороны, они считают, что Курская область — это разменная монета в случае каких-то переговоров. Они ее будут использовать в случае каких-то территориальных обсуждений. Поэтому они уделяют такое внимание Курской области

Алексей Чепапервый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам

Однако, несмотря на переброску резервных подразделений, ВСУ терпят поражение под Курском. Об этом заявили также в Минобороны.

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Ранее ВС РФ отбили масштабную контратаку ВСУ в Курской области

5 января стало известно, что украинские войска попытались контратаковать в регионе. По информации Минобороны России, противник не достиг своей цели и потерпел поражение.

«Около 9:00 по московскому времени с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин», — рассказали в ведомстве.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, уничтожив два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин.

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Украина отправила в Курскую область отряды из бывших заключенных

Российские военнослужащие уничтожили под Курском группы ВСУ из бывших заключенных. Из какого именно региона Украины переброшено подкрепление, не уточняется.

«14 января украинская группа ССО была уничтожена вблизи государственной границы. Затем противник перебросил на курское направление несколько отрядов бывших заключенных из 225-го отдельного батальона для очередного "мясного штурма"», — рассказал источник.

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