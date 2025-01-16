Белгородская область была атакована украинскими военными. По данным Telegram-канала Shot, удары наносились пятью баллистическими ракетами ATACMS производства США.
Новая атака произошла днем в четверг, 16 января. Российские военные вовремя отреагировали на удары украинцев. В частности, как утверждается, системы ПВО уничтожили все цели еще в небе. При этом осколки, упавшие на землю, успели повредить несколько зданий.
Насколько известно, при атаке на российский регион никто из людей не пострадал.
Белгородская область была атакована ВСУ несколько раз за день
Ранее в этот же день Украина атаковала еще два поселения в Белгородской области. По утверждению главы российского региона Вячеслава Гладкова, под ударом оказались Плотвянка и село Архангельское. Поселения были атакованы беспилотниками. В итоге повреждены частный дом, автомобиль и склад. На территории последнего начался пожар. При этом пострадавших среди людей нет.
Также стало известно, что в Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадал один мирный житель. Россиянина с осколочными ранениями головы и предплечья бригада СМП доставила в клиническую больницу, рассказал глава региона.
Помимо этого, в Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет. Он загорелся, однако пожарным уже удалось ликвидировать возгорание. Гладков добавил, что мужчину-водителя со множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии доставили в местную больницу.
Белгородская область, которая до начала боевых действий в соседней области была наиболее пострадавшим от атак ВСУ регионом, продолжает принимать новые удары украинских войск. ВСУ также атаковали четыре поселения 16 января — Новую Таволжанку, Ржевку, Репяховку и Графовку.
Украина пыталась атаковать российские регионы ATACMS и Storm Shadow
В ночь на 14 января украинские военные попытались нанести ракетный удар по объектам на территории России. Как сообщало Минобороны, Украина использовала ракеты ATACMS производства США и Storm Shadow производства Великобритании. Тогда же Россия пообещала не оставить без ответа действия военных ВСУ.
Как рассказали в оборонном ведомстве, с территории Украины по объектам в Брянской области было отправлено шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть британских крылатых ракет Storm Shadow, а также 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Российская сторона отразила эту атаку. В итоге никто из мирных жителей не пострадал.
В Министерстве обороны России заявили, что тогда же над Черным морем сбили еще две Storm Shadow. В ведомстве также указали, что не оставят без ответа действия украинской стороны.