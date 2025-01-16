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20:36, 16 января 2025Россия

ВСУ ударили по России американскими ракетами. Чем закончилась атака?

Shot: ВСУ ударили по Белгородской области пятью баллистическими ракетами ATACMS
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP

Белгородская область была атакована украинскими военными. По данным Telegram-канала Shot, удары наносились пятью баллистическими ракетами ATACMS производства США.

Новая атака произошла днем в четверг, 16 января. Российские военные вовремя отреагировали на удары украинцев. В частности, как утверждается, системы ПВО уничтожили все цели еще в небе. При этом осколки, упавшие на землю, успели повредить несколько зданий.

Насколько известно, при атаке на российский регион никто из людей не пострадал.

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Белгородская область была атакована ВСУ несколько раз за день

Ранее в этот же день Украина атаковала еще два поселения в Белгородской области. По утверждению главы российского региона Вячеслава Гладкова, под ударом оказались Плотвянка и село Архангельское. Поселения были атакованы беспилотниками. В итоге повреждены частный дом, автомобиль и склад. На территории последнего начался пожар. При этом пострадавших среди людей нет.

Также стало известно, что в Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадал один мирный житель. Россиянина с осколочными ранениями головы и предплечья бригада СМП доставила в клиническую больницу, рассказал глава региона.

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Помимо этого, в Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет. Он загорелся, однако пожарным уже удалось ликвидировать возгорание. Гладков добавил, что мужчину-водителя со множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии доставили в местную больницу.

Белгородская область, которая до начала боевых действий в соседней области была наиболее пострадавшим от атак ВСУ регионом, продолжает принимать новые удары украинских войск. ВСУ также атаковали четыре поселения 16 января — Новую Таволжанку, Ржевку, Репяховку и Графовку.

Архивное фото

Архивное фото

Фото: Russian Defense Ministry / Getty Images

Украина пыталась атаковать российские регионы ATACMS и Storm Shadow

В ночь на 14 января украинские военные попытались нанести ракетный удар по объектам на территории России. Как сообщало Минобороны, Украина использовала ракеты ATACMS производства США и Storm Shadow производства Великобритании. Тогда же Россия пообещала не оставить без ответа действия военных ВСУ.

Как рассказали в оборонном ведомстве, с территории Украины по объектам в Брянской области было отправлено шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть британских крылатых ракет Storm Shadow, а также 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Российская сторона отразила эту атаку. В итоге никто из мирных жителей не пострадал.

В Министерстве обороны России заявили, что тогда же над Черным морем сбили еще две Storm Shadow. В ведомстве также указали, что не оставят без ответа действия украинской стороны.

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