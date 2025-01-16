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17:36, 16 января 2025Россия

Украина атаковала сразу четыре российских населенных пункта

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Новую Таволжанку, Ржевку, Репяховку и Графовку
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам чиновника, удару подверглись Шебекинский округ и Краснояружский район. В первом муниципалитете были атакованы села Новая Таволжанка и Ржевка, а во втором — села Репяховка и Графовка.

Гладков рассказал, что после удара повреждения получили не менее девяти домовладений, а также объект связи, ангар и линия электропередачи. «Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — подытожил губернатор.

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