В России отреагировали на переброску ВСУ резервных подразделений в Курскую область

Депутат Чепа: Киев считает Курскую область разменной монетой при переговорах

Украина считает Курскую область разменной монетой в случае каких-то территориальных обсуждений, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на переброску Вооруженных сил Украины (ВСУ) резервных подразделений в российский регион.

«Их задача — продемонстрировать дееспособность ВСУ, с одной стороны. С другой стороны, они считают, что Курская область — это разменная монета в случае каких-то переговоров. Они ее будут использовать в случае каких-то территориальных обсуждений. Поэтому они уделяют такое внимание Курской области», — сказал Чепа.

Депутат отметил, что, несмотря на колоссальные потери, несмотря на то, что ВСУ бросают в Курскую область элитные резервы, они терпят поражение.

Ранее стало известно, что ВСУ перебрасывают в Курскую область резервные подразделения, которые пытаются контратаковать. Об этом сообщил командир бронегруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат». По информации командира, ВСУ пытаются наступать на позиции группировки войск «Север», однако их попытки оказываются неуспешными.