Хинштейн запретил курским чиновникам чистить комментарии в соцсетях

Врио главы Курской области Хинштейн запретил чиновникам редактировать соцсети

Врио главы Курской области Александр Хинштейн запретил чиновникам удалять комментарии, оставляемые под их записями в соцсетях. Соответствующее заявление он сделал во время заседания правительства региона, запись которого размещена в аккаунте правительства Курской области во «ВКонтакте».

В декабре Хинштейн поручил подчиненным ему министрам завести страницы в соцсетях.

На заседании руководитель региона обратил внимание на то, что некоторые чиновники ограничили возможность комментирования записей. Он дал им неделю на то, чтобы открыть комментарии.

«Никакие комменты никто не стирает», — пригрозил Хинштейн и разрешил подчиненным удалять только сообщения с оскорблениями или дискриминационными высказываниями. «Если вопрос сформулирован корректно, но неприятно для вас, какие бы эмоции у вас ни возникали, вы на него должны отвечать», — сказал он собравшимся.

Хинштейн не в первый раз критикует курских чиновников. Ранее назначенный руководителем региона политик раскритиковал госслужащих за освещение ситуации на фронте. Он назвал такую ситуацию неправильной и пояснил, что все доступные для публикации данные размещаются на информационных ресурсах Минобороны.