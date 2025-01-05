Хинштейн раскритиковал чиновников за слова о ситуации на фронте

Хинштейн: комментарии чиновников о ситуации на фронте недопустимы

Комментарии чиновников о ситуации на фронте и действиях Вооруженных сил (ВС) России недопустимы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в своем канале в Telegram.

«Считаю неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия Вооруженных сил и оценивают ситуацию на фронте. Вся информация размещается на официальных ресурсах Минобороны», — написал глава региона.

Хинштейн также попросил жителей не возвращаться в населенные пункты, которые являются частью «серой зоны». Он добавил, что власти Курской области делают все необходимое, чтобы помочь ВС России.

Ранее Хинштейн заявил, что замглавы Минобороны России генерал Юнус-Бек Евкуров прибыл в Курскую область, где в том числе провел встречу с губернатором. Дополнительно уточняется, что целью визита замглавы оборонного ведомства является решение «вопросов военной безопасности» в российских регионах.