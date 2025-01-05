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12:49, 5 января 2025Россия

Замглавы Минобороны прибыл в Курскую область

Замглавы Минобороны генерал Евкуров прибыл в Курскую область
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Замглавы Минобороны России генерал Юнус-Бек Евкуров прибыл в Курскую область, где в том числе провел встречу с временно исполняющим обязанности главы региона Александром Хинштейном. Об этом сообщает «Вести. Курск» в своем Telegram-канале.

«По понятным причинам о деталях разговора распространяться не буду, но одно могу сказать твердо: правительство Курской области сделает все возможное для помощи нашим Вооруженным силам в их священной борьбе с нацизмом», — приводит издание слова губернатора региона.

Дополнительно уточняется, что целью визита Евкурова является решение «вопросов военной безопасности» в российских регионах. До Курска он посетил соседнюю Белгородскую область.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины попытались начать наступление в районе села Большое Солдатское в Курской области. Как написал военкор Роман Алехин в своем канале, украинские войска также высаживают десант и активизируют боевые действия по другим направлениям.

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