Хинштейн возмутился заграничным отпуском курской чиновницы

Врио губернатора Хинштейн возмутился отпуском курской чиновницы Мусьял в Индии

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн возмутился отпуском чиновницы Ирины Мусьял, которая уехала отдыхать за границу. Свое недоумение руководитель региона выразил во время заседания правительства, пишут «Курские новости».

Мусьял занимает должность руководителя министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области. Хинштейн во время заседания обратился к чиновнице, но ее не было на рабочем месте. Оказалось, что Мусьял в отпуске до конца недели и, как подтвердил руководитель администрации губернатора Александр Крылов, находится в Индии.

«Надеюсь, она там находится для того, чтобы посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия? — возмутился Хинштейн. — Формально она не должна согласовывать свой выезд за пределы России. Но в текущей ситуации выезд без уведомления быть не может».

Врио губернатора напомнил, что правительство живет и работает в регионе, который ведет боевые действия. Хинштейн заявил, что не понимает, как можно ехать отдыхать за рубеж, когда Курская область не освобождена. По словам врио губернатора, закон не дает ему права ограничивать выезд чиновников за рубеж. Однако при этом он назвал неуместными отпуска за территорией России во время СВО.

13 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитал чиновников за опоздание на работу. Он во время оперативного совещания объявил, что опоздания госслужащих начнут фиксировать. Гладков указал, что работы у правительства настолько много, что опоздания чиновников снижают качество его работы и объемы выполненных задач.