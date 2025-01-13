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13:49, 13 января 2025Россия

Белгородский губернатор отчитал чиновников

Белгородский губернатор Гладков отчитал чиновников за опоздание на работу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Антон Вергун / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитал чиновников за опоздание на работу. Он во время оперативного совещания объявил, что опоздания госслужащих начнут фиксировать, трансляция мероприятия велась на его странице во «ВКонтакте».

Опоздания будут фиксировать при входе в здание правительства со вторника, 14 января, уточнил Гладков. Он указал, что работы у правительства настолько много, что опоздания чиновников снижают качество его работы и объемы выполненных задач.

«Исполнительская дисциплина в здании правительства отсутствует. Раньше приходить на работу можно, позже нельзя. (...) Опоздание на работу — это опоздание на рабочее место», — указал губернатор.

Ранее белгородцам разрешили опаздывать на работу при ракетной опасности. В МЧС заявили, что жителям Белгородской области не следует выходить на улицу при получении сигнала о ракетной опасности даже в случае опоздания на работу.

ЖЗЛ
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