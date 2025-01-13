Белгородский губернатор отчитал чиновников

Белгородский губернатор Гладков отчитал чиновников за опоздание на работу

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитал чиновников за опоздание на работу. Он во время оперативного совещания объявил, что опоздания госслужащих начнут фиксировать, трансляция мероприятия велась на его странице во «ВКонтакте».

Опоздания будут фиксировать при входе в здание правительства со вторника, 14 января, уточнил Гладков. Он указал, что работы у правительства настолько много, что опоздания чиновников снижают качество его работы и объемы выполненных задач.

«Исполнительская дисциплина в здании правительства отсутствует. Раньше приходить на работу можно, позже нельзя. (...) Опоздание на работу — это опоздание на рабочее место», — указал губернатор.

Ранее белгородцам разрешили опаздывать на работу при ракетной опасности. В МЧС заявили, что жителям Белгородской области не следует выходить на улицу при получении сигнала о ракетной опасности даже в случае опоздания на работу.