ВСУ обстреляли город в Курской области. Целью могла быть колония с пленными украинскими военными

Опубликовано видео последствий удара ВСУ по гражданским объектам во Льгове

ВСУ обстреляли город Льгов в Курской области, врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил об ударе по гражданским объектам. На улицы российского города упали минимум шесть ракет.

Момент удара попал на видео. Ролик сняли из автомобиля, проезжающего неподалеку от жилых домов, за которыми в небо уходят столбы дыма. Затем над местом съемки раздаются звуки новых прилетов.

Telegram-канал Mash предположил, что возможной целью ВСУ могла быть колония с пленными военными.

Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Льгов

В результате атаки трое человек не выжили, еще одного не удалось спасти в больнице. Хинштейн добавил, что еще пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. «Правительство Курской области оказывает всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Никто не останется со своей бедой один на один!» — заявил он.

По данным Хинштейна, серьезно повреждены пятиэтажный жилой дом, два жилых одноэтажных дома и салон красоты. «В соседних частных жилых домах взрывной волной выбило стекла, повреждено не менее 12 автомашин. Также из-за удара оказался разрушен незначительный участок газопровода», — написал он.

Чиновник добавил, что правительство развернуло в городе оперативный штаб. Жителей поврежденных домов эвакуируют. В попавших под удар зданиях и соседних строениях временно отключена подача газа и электричества. Возникшие в результате обстрела очаги возгорания потушены сотрудниками МЧС.

В России объяснили атаку ВСУ на Льгов

«ВСУ исходят не из стратегии. Атаки на Курскую область происходят из-за того, что им не удалось нанести поражение России на поле боя, и они все сильнее скатываются к террористическим актам, обстреливая объекты исключительно гражданской инфраструктуры», — сказал депутат Госдумы Андрей Красов.

Как отметил политик, усиление атак не связано со стремлением Украины укрепить свои позиции или спровоцировать Россию перед переговорами. Он также добавил, что до конца не ясно, с кем именно предстоит вести переговоры — с Украиной или с представителями Запада.

«Просто пытаются запугать население нашей страны, посеять противоречия в обществе. А про переговоры говорить рано — только Россия заявляла о соответствующей готовности», — резюмировал депутат.