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13:18, 25 декабря 2024Россия

Хинштейн раскрыл информацию о разрушениях после ракетного удара ВСУ по Льгову

Хинштейн: в результате обстрела Льгова серьезно поврежден пятиэтажный жилой дом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Во Льгове Курской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезно поврежден пятиэтажный жилой дом. Информацию о разрушениях раскрыл временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

Кроме того, зафиксированы серьезные повреждения двух жилых одноэтажных домов и салона красоты. «В соседних частных жилых домах взрывной волной выбило стекла, повреждено не менее 12 автомашин. Также из-за удара оказался разрушен незначительный участок газопровода», — написал врио губернатора.

Он подчеркнул, что правительство Курской области развернуло во Льгове оперативный штаб. Жителей поврежденных домов эвакуируют. В попавших под удар зданиях и соседних строениях временно отключена подача газа и электричества. Возникшие в результате обстрела очаги возгорания потушены сотрудниками МЧС.

Ранее в сети появилось видео с последствиями ракетного удара ВСУ по Льгову. На кадрах видно пятиэтажку, над одним из подъездов которой обрушились два этажа. Обломки здания упали на припаркованные рядом автомобили.

Сообщения о ракетном ударе по Льгову со стороны Украины появились утром 25 декабря. По данным Хинштейна, жертвами атаки стали четыре человека. По неподтвержденным данным, целью ВСУ могла быть колония с военнопленными.

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