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11:52, 25 декабря 2024Россия

В России отреагировали на атаку ВСУ на Льгов

Депутат Красов объяснил атаку ВСУ на Льгов неудачами на поле боя
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетНаселение России:

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Льгов в Курской области объясняется неудачами Украины в нанесении поражения России на поле боя, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов. Он также добавил, что не связывает усилившиеся атаки на регион с подготовкой противника к переговорам.

«ВСУ исходят не из стратегии. Атаки на Курскую область происходят из-за того, что им не удалось нанести поражение России на поле боя, и они все сильнее скатываются к террористическим актам, обстреливая объекты исключительно гражданской инфраструктуры», — заявил политик.

Усиление атак, по мнению Красова, не связано со стремлением Украины укрепить свои позиции или спровоцировать Россию перед переговорами. Он также добавил, что до конца не ясно, с кем именно предстоит вести переговоры — с Украиной или с представителями Запада.

«Это не связано с переговорами. Просто пытаются запугать население нашей страны, посеять противоречия в обществе. А про переговоры говорить рано — только Россия заявляла о соответствующей готовности», — заключил депутат.

Ранее сообщалось об обстреле Льгова со стороны ВСУ. Известно, что ракеты угодили в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. В городе возникли пожары.

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