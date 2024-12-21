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04:27, 21 декабря 2024Россия

Хинштейн признал серьезный ущерб от удара ВСУ по Рыльску. Врио главы Курской области обещал помочь всем

Хинштейн: объем разрушений в Рыльске после удара ВСУ достаточно серьезный
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Объем разрушений в Рыльске после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезный, такую оценку дал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Главная задача — восстановить тепло и свет там, где они временно отсутствуют... К сожалению, объем разрушений достаточно серьезный

Александр Хинштейнврио губернатора Курской области

Повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные домовладения, уточнил глава региона. Он пообещал, что помощь будет оказана всем, «никто не останется один на один с бедой».

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Без отопления остались 88 жилых домов

Хинштейн сообщил, что из-за повреждения теплотрассы в Рыльске без отопления остались 88 жилых домов.

На месте работают ремонтные бригады, в том числе экстренно прибывшие из Курска. Привлечена вся необходимая техника. Специалисты обещают восстановить тепло в 80 домах уже к утру, по остальным — в течении завтрашнего дня

Александр Хинштейнврио губернатора Курской области

В некоторых домах нет газоснабжения, поскольку разрушенная стена повредила трубу. После проверки саперами начнутся восстановительные работы, отметил глава региона.

В Рыльске затянули пленкой 65 из 68 окон в домах, где они были повреждены взрывной волной. В некоторые квартиры пока нет доступа. Утром окна закроют фанерой. Восстановительные работы в городе будут вестись в круглосуточном режиме, подчеркнул Хинштейн.

Он также призвал не верить фейкам о том, что в городе нет света. Каких-либо серьезных проблем с энергоснабжением нет. Свет был отключен энергетиками исключительно в местах пожаротушения и разминирования.

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19 декабря 2024

ВСУ атаковали Рыльск 20 декабря

ВСУ в пятницу, 20 декабря, нанесли по Рыльску. Очевидцы сняли на видео последствия атаки. На появившихся в Сети кадрах показаны последствия удара — здание с выбитыми окнами, проезжую часть с разбросанными обломками, а также направляющиеся к месту удара автомобили скорой помощи и, предположительно, УАЗы военных.

В результате удара по Рыльску пострадали несколько десятков человек. Также есть информация о пяти жертвах атаки.

По предварительной информации, город могли обстрелять с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. К такому выводу пришли специалисты, осмотревшие фрагменты в центре города.

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