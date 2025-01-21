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17:36, 21 января 2025Путешествия

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром в отеле Турции

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на курорте Карталкая
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Alexander Kazakov / Pool / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара», — написал российский лидер.

Более того, Путин попросил передать «слова сочувствия и поддержки» родным жертв случившегося. Президент также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 66 человек не удалось спасти в результате мощного пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу в Турции. Об этом заявил глава МВД республики Али Ерликая.

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