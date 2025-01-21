Раскрыты новые данные о числе жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте Турции

Haber Global: 66 человек стали жертвами пожара в отеле Турции

По меньшей мере 66 человек не удалось спасти в результате мощного пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу в Турции. Новое число жертв телеканалу Haber Global раскрыл глава МВД республики Али Ерликая.

Министр сообщил, что еще 51 человек пострадал.

Ранее стало известно, что как минимум десять человек не выжили при пожаре, вспыхнувшем в гостинице на турецком горнолыжном курорте. Отель, фасад которого покрыт деревом, загорелся во вторник, 21 января.

Позднее в стране заявили об угрозе обрушения загоревшейся гостиницы. Тогда на место происшествия для оценки ситуации прибыли представители кабмина республики.