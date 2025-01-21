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15:54, 21 января 2025Путешествия

Раскрыты новые данные о числе жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте Турции

Haber Global: 66 человек стали жертвами пожара в отеле Турции
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова
СюжетПожары в Турции:

Фото: Ihlas News Agency / Reuters

По меньшей мере 66 человек не удалось спасти в результате мощного пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу в Турции. Новое число жертв телеканалу Haber Global раскрыл глава МВД республики Али Ерликая.

Министр сообщил, что еще 51 человек пострадал.

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Ранее стало известно, что как минимум десять человек не выжили при пожаре, вспыхнувшем в гостинице на турецком горнолыжном курорте. Отель, фасад которого покрыт деревом, загорелся во вторник, 21 января.

Позднее в стране заявили об угрозе обрушения загоревшейся гостиницы. Тогда на место происшествия для оценки ситуации прибыли представители кабмина республики.

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