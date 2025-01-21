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12:11, 21 января 2025Путешествия

В Турции предупредили об угрозе обрушения загоревшегося на горнолыжном курорте отеля

CNN Türk сообщил об угрозе обрушения загоревшегося отеля Grand Kartal в Турции
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Ihlas News Agency / Reuters

В Турции предупредили об угрозе обрушения загоревшегося отеля Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу в Турции. Об этом сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на заявление представителей служб безопасности.

Отмечается, что местные власти пока не прокомментировали это сообщение. На место происшествия для оценки ситуации прибыли представители правительства республики, в частности, министр внутренних дел Али Ерликая.

Ранее стало известно, что по меньшей мере десять человек не выжили при пожаре, который вспыхнул в отеле на турецком горнолыжном курорте Карталкая. Гостиница, фасад которой покрыт деревом, загорелась во вторник утром, 21 января.

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