Путин заявил о стабилизирующей роли работы России и Китая в мире

Путин на переговорах с Си: Работа РФ и КНР играет стабилизирующую роль в мире

Совместная работа России и Китая играет стабилизирующую роль в мире. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин, его слова приводит официальный Telegram-канал Кремля.

«Совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах», — сказал он на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Путин и Си созвонились по видеосвязи. В ходе разговора глава РФ отметил, что переговоры между главами Москвы и Пекина в начале года уже стали доброй традицией.