Путин заявил о стабилизирующей роли работы России и Китая в мире

Совместная работа России и Китая играет стабилизирующую роль в мире. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин, его слова приводит официальный Telegram-канал Кремля.
«Совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах», — сказал он на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее Путин и Си созвонились по видеосвязи. В ходе разговора глава РФ отметил, что переговоры между главами Москвы и Пекина в начале года уже стали доброй традицией.