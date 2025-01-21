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12:52, 21 января 2025Мир

Путин заявил о стабилизирующей роли работы России и Китая в мире

Путин на переговорах с Си: Работа РФ и КНР играет стабилизирующую роль в мире
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Совместная работа России и Китая играет стабилизирующую роль в мире. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин, его слова приводит официальный Telegram-канал Кремля.

«Совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах», — сказал он на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Путин и Си созвонились по видеосвязи. В ходе разговора глава РФ отметил, что переговоры между главами Москвы и Пекина в начале года уже стали доброй традицией.

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