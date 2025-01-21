Раскрыт правильный способ стирки пуховика

Британский блогер Джек Каллаган раскрыл правильный способ стирки пуховика. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok, которая насчитывает 1,4 миллиона подписчиков.

В начале видео инфлюэнсер продемонстрировал на камеру пуховик спортивного американского бренда North Face и заявил, что перед стиркой его необходимо вывернуть наизнанку и застегнуть на нем все молнии. Затем он поместил изделие в машину и установил на ней деликатный режим. При этом мужчина уточнил, что использовал для стирки специальное дезинфицирующее средство для белья.

После этого Каллаган погрузил пуховик в сушильную машину и положил в нее шарики, которые ускоряют процесс избавления от влаги. «Я буду проверять его каждые 15 минут и хорошенько встряхивать. Вы можете сушить пуховик и на веревке, просто не забывайте каждые 20-30 минут его хорошенько встряхивать», — посоветовал блогер.

В ноябре прошлого года менеджер бренда постельных принадлежностей Soak & Sleep Лианна Шулбред раскрыла правильный способ стирки постельного белья.