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15:23, 21 января 2025Ценности

Раскрыт правильный способ стирки пуховика

Мария Винар

Фото: Ambitious Studio* | Rick Barrett / Unsplash

Британский блогер Джек Каллаган раскрыл правильный способ стирки пуховика. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok, которая насчитывает 1,4 миллиона подписчиков.

В начале видео инфлюэнсер продемонстрировал на камеру пуховик спортивного американского бренда North Face и заявил, что перед стиркой его необходимо вывернуть наизнанку и застегнуть на нем все молнии. Затем он поместил изделие в машину и установил на ней деликатный режим. При этом мужчина уточнил, что использовал для стирки специальное дезинфицирующее средство для белья.

После этого Каллаган погрузил пуховик в сушильную машину и положил в нее шарики, которые ускоряют процесс избавления от влаги. «Я буду проверять его каждые 15 минут и хорошенько встряхивать. Вы можете сушить пуховик и на веревке, просто не забывайте каждые 20-30 минут его хорошенько встряхивать», — посоветовал блогер.

В ноябре прошлого года менеджер бренда постельных принадлежностей Soak & Sleep Лианна Шулбред раскрыла правильный способ стирки постельного белья.

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