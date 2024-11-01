Раскрыт правильный способ стирки постельного белья

Менеджер Soak & Sleep Шулбред: горячая вода может испортить постельное белье

Менеджер бренда постельных принадлежностей Soak & Sleep Лианна Шулбред раскрыла правильный способ стирки постельного белья. Соответствующий материал публикует The Sun.

По словам эксперта, существует мнение, что удалять загрязнения с белья следует при температуре 60 или 90 градусов Цельсия, чтобы уничтожить бактерии. Однако горячая вода может испортить материал, провоцируя его износ и выцветание, отметила специалистка.

«Большинство тканей можно стирать при температуре 40 градусов Цельсия. Этого достаточно для борьбы с грязью, кожным салом и микробами», — заверила Шулбред.

Также она посоветовала по возможности стирать постельное белье раз в неделю, сушить его на воздухе и внимательно изучать информацию на этикетках.

Ранее в октябре генеральный директор бренда Levi's Чарльз Берг назвал главную ошибку при стирке джинсов.