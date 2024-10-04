Глава Levi's назвал главную ошибку при стирке джинсов

Глава Levi's Берг назвал стирку джинсов в машинке ошибкой

Генеральный директор бренда Levi's Чарльз Берг назвал главную ошибку при стирке джинсов. Интервью с ним публикует New York Post.

Представитель марки заявил, что никогда не стирает одежду из денима в стиральной машинке и таким образом продлевает срок ее использования. По словам Берга, в случае появления пятен он отстирывает их точечно, а при необходимости очищает джинсы в душе, чтобы не испортить качество ткани. «Нельзя стирать джинсы после каждой носки», — подытожил глава Levi's.

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