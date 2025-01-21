Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:57, 21 января 2025Мир

Риск «майдана» в Словакии оценили

Политолог Марков назвал возможным «майдан» в Словакии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Риск «майдана» в Словакии существует, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Он добавил, что, вместе с тем, его успех, свержение правительства, маловероятны.

«Страны Евросоюза превратились в очевидных врагов демократии, — считает политолог. — Пример этого — отмена выборов в Румынии только из-за того, что победил кандидат, выступающий против действующей власти».

Ввиду этого, по мнению Маркова, попытка «майдана» в Словакии кажется возможной — он напомнил, что существует множество примеров успешных переворотов такого формата. Но заметил, что правительства также успели накопить опыт противодействия им.

«Может, оппозиции Словакии удастся госпереворот, может — нет, сказать сложно. Есть как позитивный, так и негативный опыт. Опыт самой Словакии, в том числе. Напомню, что череда цветных революций началась именно с нее. Так что правительство страны могут и свергнуть. Хотя, на мой взгляд, более вероятно, что сделать это не удастся — страны накопили большой опыт противодействия таким революциям», — заключил Марков.

Ранее премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к «майдану». Политик сделал заявление на фоне сведений, поступивших от словацкой контрразведки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прокомментировал желание Трампа урегулировать конфликт в 2025 году

      На Украине арестовали полковника ВСУ за провал обороны в Харьковской области

      Оппозиция Словакии провалила попытку сместить Фицо из-за секретного отчета

      Путин провел переговоры с президентом Египта

      Раскрыты секреты поддержания здорового веса при недостатке активности

      Российские подростки похитили деньги из кассы экипировочного центра

      Для чиновников российского региона ввели лекции о православии и духовном развитии

      Москвичам пообещали оттепели

      Собчак высмеяла образ Мелании Трамп фразой «Шапокляк очень стильная»

      Зигующий Илон Маск стал мемом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше