Риск «майдана» в Словакии оценили

Политолог Марков назвал возможным «майдан» в Словакии

Риск «майдана» в Словакии существует, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Он добавил, что, вместе с тем, его успех, свержение правительства, маловероятны.

«Страны Евросоюза превратились в очевидных врагов демократии, — считает политолог. — Пример этого — отмена выборов в Румынии только из-за того, что победил кандидат, выступающий против действующей власти».

Ввиду этого, по мнению Маркова, попытка «майдана» в Словакии кажется возможной — он напомнил, что существует множество примеров успешных переворотов такого формата. Но заметил, что правительства также успели накопить опыт противодействия им.

«Может, оппозиции Словакии удастся госпереворот, может — нет, сказать сложно. Есть как позитивный, так и негативный опыт. Опыт самой Словакии, в том числе. Напомню, что череда цветных революций началась именно с нее. Так что правительство страны могут и свергнуть. Хотя, на мой взгляд, более вероятно, что сделать это не удастся — страны накопили большой опыт противодействия таким революциям», — заключил Марков.

Ранее премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к «майдану». Политик сделал заявление на фоне сведений, поступивших от словацкой контрразведки.