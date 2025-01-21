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11:48, 21 января 2025Экономика

Россия нарастила закупки овощей из Китая до пятилетнего максимума

Россия нарастила закупки овощей из Китая до 340,3 миллиона долларов в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Randy Fath / Unsplash

По итогам 2024 года Россия нарастила закупки овощной продукции из Китая до максимального с 2019-го показателя в 340,3 миллиона долларов. О росте импорта до пятилетнего максимума сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Самой востребованной продукцией, как уточняется, стал лук. На него пришлось более пятой части (21 процент) всех отгрузок в денежном выражении. На втором месте по популярности оказались помидоры с долей в 18 процентов, а тройку лидеров замкнули грибы, тыквы, баклажаны, спаржа с результатом в 16 процентов.

В наибольшей степени за отчетный период увеличились закупки картофеля. В этом сегменте был зафиксирован четырехкратный прирост (до 17,2 миллиона долларов). Вторыми по динамике стали маниок и близкородственные ему ямс и таро (рост вдвое, до 411 тысяч). Тройку лидеров замкнули замороженные овощи (плюс 52 процента, до 17,7 миллиона).

Другими крупными поставщиками овощей и фруктов в Россию в 2024 году, как отмечал ранее бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод, стали Турция и Узбекистан. Ранние овощи, по его словам, импортируются в первую очередь из Египта и Израиля. Экзотическую же продукцию, отметил эксперт, завозят в Россию в основном поставщики из государств Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

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