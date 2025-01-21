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19:44, 21 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали главный способ защититься от мошенников

МВД РФ посоветовало россиянам никому не доверять без проверки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Специалисты МВД РФ назвали россиянам главный способ защититься от мошенников. Пост на эту тему появился в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Для обеспечения безопасности эксперты посоветовали никому не доверять без проверки. «Эта концепция, известная как Zero Trust (нулевое доверие), возникла из необходимости защищаться в мире, где угрозы могут подстерегать буквально везде», — объяснили в МВД.

В частности, специалисты призвали россиян не доверять собеседникам, которые представляются сотрудниками банка или других организаций. «Получили звонок из банка с просьбой обновить данные? (...) Не торопитесь выполнять инструкции. Перезвоните в банк», — дали рекомендацию в ведомстве. Помимо этого, нужно с осторожностью относиться к сообщениям от имени знакомых с просьбой перевести деньги.

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Эксперты назвали легкие пароли по типу «Qwerty123» или «123456» «подарком для хакером». «Задавайте больше вопросов. Интернет-услуга требует паспортных данных? Магазин просит полное имя, адрес и номер телефона? Подумайте: действительно ли это необходимо? Если нет — не предоставляйте», — отметили также в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что не следует стесняться просить собеседника подтвердить свои слова. Если звонят от имени организации с какими-нибудь требованиями, стоит спросить у звонящего юридический и фактический адрес, ФИО руководителя, или, если речь о звонках из правоохранительных органов, номер телефона дежурной части.

В случае возникновения подозрений, что позвонивший или автор сообщений является мошенником, нужно взять перерыв, чтобы все обдумать. «Если любая информация кажется вам странной, несвоевременной, неуместной или поступающей по необычным каналам связи — остановитесь. Заставить вас торопиться и принимать необдуманное решение — это задача мошенников. Не стоит им помогать», — заключили специалисты.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

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