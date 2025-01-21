Россиянам назвали главный способ защититься от мошенников

МВД РФ посоветовало россиянам никому не доверять без проверки

Специалисты МВД РФ назвали россиянам главный способ защититься от мошенников. Пост на эту тему появился в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Для обеспечения безопасности эксперты посоветовали никому не доверять без проверки. «Эта концепция, известная как Zero Trust (нулевое доверие), возникла из необходимости защищаться в мире, где угрозы могут подстерегать буквально везде», — объяснили в МВД.

В частности, специалисты призвали россиян не доверять собеседникам, которые представляются сотрудниками банка или других организаций. «Получили звонок из банка с просьбой обновить данные? (...) Не торопитесь выполнять инструкции. Перезвоните в банк», — дали рекомендацию в ведомстве. Помимо этого, нужно с осторожностью относиться к сообщениям от имени знакомых с просьбой перевести деньги.

Эксперты назвали легкие пароли по типу «Qwerty123» или «123456» «подарком для хакером». «Задавайте больше вопросов. Интернет-услуга требует паспортных данных? Магазин просит полное имя, адрес и номер телефона? Подумайте: действительно ли это необходимо? Если нет — не предоставляйте», — отметили также в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что не следует стесняться просить собеседника подтвердить свои слова. Если звонят от имени организации с какими-нибудь требованиями, стоит спросить у звонящего юридический и фактический адрес, ФИО руководителя, или, если речь о звонках из правоохранительных органов, номер телефона дежурной части.

В случае возникновения подозрений, что позвонивший или автор сообщений является мошенником, нужно взять перерыв, чтобы все обдумать. «Если любая информация кажется вам странной, несвоевременной, неуместной или поступающей по необычным каналам связи — остановитесь. Заставить вас торопиться и принимать необдуманное решение — это задача мошенников. Не стоит им помогать», — заключили специалисты.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.