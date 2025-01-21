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06:01, 21 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали приближающий слабоумие фактор

Врач Гандельман рассказал, что гипертония может вызывать слабоумие
Асель Минбаева
Асель Минбаева

Фото: ThamKC / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил, что гипертония может вызывать слабоумие. Выпуск передачи, в котором врач назвал россиянам приближающий недуг фактор, доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что повышенное давление поражает большие и мелкие сосуды, а также уничтожает мозг. «Это может быть инсульт, может быть поражение маленьких сосудов — микрокровоизлияния, которые вы не чувствуете, но они постоянно происходят, и вы теряете память», — объяснил медик. По его словам, без питания мозга нервные клетки погибают.

Для избежания слабоумия кардиолог посоветовал контролировать уровень давления. «Контроль давления внесет колоссальный вклад и снизит шанс развития слабоумия на много процентов, давление должно быть меньше 120 на 80 миллиметров ртутного столба», — заключил врач.

Ранее терапевт Елена Малышева назвала еще один фактор, приближающий слабоумие. Доктор заявила, что при ожирении зона мозга, отвечающая за память, уменьшается. «Поэтому если у вас есть ожирение, слабоумие вам грозит по факту», — предупредила врач. Она добавила, что избыточный вес увеличивает риск развития сахарного диабета, депрессии, а также повышения давления и уровня холестерина.

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