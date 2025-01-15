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06:02, 16 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали приближающий слабоумие фактор

Врач Елена Малышева заявила, что ожирение повышает риск развития слабоумия
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала россиянам фактор, приближающий слабоумие. Выпуск с предостережениями специалистки доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что при ожирения зона мозга, отвечающая за память, уменьшается. «Поэтому если у вас есть ожирение, слабоумие вам грозит по факту», — предупредила врач.

Она добавила, что избыточный вес увеличивает риск развития сахарного диабета, депрессии, а также повышения давления и уровня холестерина. Эти показатели, в свою очередь, также ухудшают качество работы мозга и приближают деменцию.

Ранее Малышева рассказала об увлечении, которое может защитить от развития слабоумия. Таковым врач сочла вязание варежек. Во время этого занятия, объяснила она, активно работает мозг.

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