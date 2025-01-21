Россияне побывали в Турции и пожаловались на грязь и сломанную мебель в номере отеля

Пара российских туристов побывала в Турции и пожаловались на грязь и сломанную мебель в номере отеля. Своими впечатлениями они поделились с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Уточняется, что россияне заплатили за тур 222 тысячи рублей и поехали в Ичмелер в сентябре 2024 года. Их пятизвездочный отель Faros Premium Beach располагался на первой береговой линии, однако номер, в котором туристы поселились, разочаровал их.

«Номер был старый, грязный, мебель поломана, обшарпана. Мы обратились с вопросом о замене, и на следующий день нас переселили в номер получше. С уборкой в этом отеле не сильно заморачиваются, так как он больше рассчитан на европейцев, а им, видимо, все равно», — пожаловались россияне.

Ранее другой российский турист отправился в Абхазию и описал ее фразой «напоминает поздние 90-е». По его словам, многие здания в стране долгие годы стоят без ухода и уже не подлежат восстановлению.

