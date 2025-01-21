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20:04, 21 января 2025Силовые структуры

Россиянин хотел помочь прохожему и в результате обокрал его

В Ставрополе мужчина обокрал прохожего, которому стало плохо на улице
Варвара Митина (редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Ставрополе мужчина обокрал пьяного прохожего, которому стало плохо на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Пострадавший обратился в полицию. Он рассказал, что ему стало плохо и незнакомый мужчина попытался помочь, однако получил грубый отказ, переросший во взаимные оскорбления. Далее неизвестный решил воспользоваться состоянием оппонента и похитил у него мобильный телефон и банковскую карту. Сумму ущерба потерпевший оценил в более чем 300 тысяч рублей.

Силовики смогли задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, который уже сознался в содеянном. Он рассказал, что оплатил похищенной картой продукты, одежду и технику, а сотовый телефон пострадавшего выбросил.

В отношении подозреваемого следователи возбудили два уголовных дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Дела соединены в одно производство.

Ранее в Твери задержали охранника торгового центра за кражу ноутбука у уснувшего в туалете мужчины.

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