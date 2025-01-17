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14:50, 17 января 2025Силовые структуры

Полицейские задержали охранника ТЦ за кражу ноутбука у уснувшего в туалете россиянина

В Твери задержали охранника ТЦ за кражу ноутбука у уснувшего в туалете мужчины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Твери задержали охранника ТЦ за кражу ноутбука у уснувшего в туалете мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным ведомства, полицию поступило заявление о краже ноутбука от 40-летнего жителя города Дмитров. Это произошло в тверском торговом центре «Есенин». В ходе разбирательства по делу стало известно, что в тот день потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул в туалетной кабинке. Сотрудники охраны ТЦ с дополнительной группой реагирования вызволили его оттуда. Когда пострадавший пришел в себя, то обнаружил пропажу личных вещей.

Сотрудники полиции изучили видео с камер наблюдения и установили причастность к краже одного из прибывших на место сотрудников частного охранного предприятия. На камерах было видно, он воспользовался ситуацией и присвоил себе ноутбук.

В отделе полиции злоумышленник во всем сознался. Имущество возвращено владельцу. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в российском городе осудили мужчину за кражу более миллиарда рублей из банковских ячеек.

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