Россиянин приревновал бывшую супругу к новому мужчине и сжег его дом

В Димитровграде россиянин поджег сопернику дом из ревности к бывшей супруге

В Ульяновской области задержали 42-летнего россиянина, подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом во вторник, 21 января, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, на одной из улиц города Димитровграда сгорел частный дом. Сотрудники экстренных служб установили, что причиной пожара стал поджог. Вскоре был задержан подозреваемый — нигде не работающий местный житель. Он пояснил, что приревновал свою бывшую жену к хозяину дома и из ревности решил отомстить. Заправив бутылку горючей смесью, он метнул ее ночью в окно мужчины.

Хозяин дома, услышав звук разбитого стекла и увидев разгорающееся пламя, вместе с женой успел покинуть жилище. Ущерб оценивается в пять миллионов рублей. В ходе следствия выяснилось, что это не первая месть злоумышленника. Он сознался, что в ноябре 2024 года поджег владельцу придомовую постройку.

10 января в Подмосковье суд арестовал на три месяца иностранца, поджегшего дом с людьми.