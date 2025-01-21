Россиянин с игрушечным пистолетом пошел на ограбление магазина ради бутылки водки

В Бурятии 45-летний мужчина с игрушечным пистолетом напал на магазин ради водки

В Республике Бурятия задержали 45-летнего россиянина, подозреваемого в попытке ограбления магазина. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, пьяный мужчина хотел выпить еще алкоголя, но у него не было денег на приобретения водки. Тогда он надел маску с прорезями для глаз, взял игрушечный пистолет и пошел в атаку на магазин. Завидев преступника в маске и с предметом похожим на пистолет, продавщица спряталась в подсобке. Мужчина перегнулся через прилавок, схватил бутылку, но будучи пьяным повис на прилавке и не смог вылезти назад. Зашедший в магазин прохожий, понял, что произошло и вызвал Росгвардию.

К приезду силовиков горе-грабитель успел освободиться и сбежать с добычей домой, где его и задержали. При обыске у него нашли тот самый игрушечный пистолет, маску с прорезями для глаз и начатую бутылку водки. Возбуждено уголовное дело о разбое.

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