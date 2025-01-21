Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:26, 21 января 2025Силовые структуры

Россиянин с игрушечным пистолетом пошел на ограбление магазина ради бутылки водки

В Бурятии 45-летний мужчина с игрушечным пистолетом напал на магазин ради водки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Республике Бурятия задержали 45-летнего россиянина, подозреваемого в попытке ограбления магазина. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, пьяный мужчина хотел выпить еще алкоголя, но у него не было денег на приобретения водки. Тогда он надел маску с прорезями для глаз, взял игрушечный пистолет и пошел в атаку на магазин. Завидев преступника в маске и с предметом похожим на пистолет, продавщица спряталась в подсобке. Мужчина перегнулся через прилавок, схватил бутылку, но будучи пьяным повис на прилавке и не смог вылезти назад. Зашедший в магазин прохожий, понял, что произошло и вызвал Росгвардию.

К приезду силовиков горе-грабитель успел освободиться и сбежать с добычей домой, где его и задержали. При обыске у него нашли тот самый игрушечный пистолет, маску с прорезями для глаз и начатую бутылку водки. Возбуждено уголовное дело о разбое.

22 ноября в Санкт-Петербурге российские школьники попались на неудачной попытке вооруженного ограбления вейп-магазина

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я буду наслаждаться истерикой». Илон Маск «зиганул» на инаугурации Трампа и перепугал весь мир. Что это было?

      Россиянам посоветовали хорошее вино до тысячи рублей

      В ВОЗ отреагировали на выход США из организации

      Американец напился на свидании в чебуречной Москвы и устроил погром из-за Трампа

      Российские ИМР-3М превратили в штурмовые танки

      Россия нанесла удар по объекту энергетики на Украине

      По факту обстрела мирного населения Курской области возбудили дело

      Санду понадеялась на энергетическое сотрудничество Молдавии и США при Трампе

      Психотерапевты раскрыли влияние пандемии коронавируса на брак и семью

      Володин объяснил решение США покинуть Всемирную организацию здравоохранения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше