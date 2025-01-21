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10:24, 21 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за совершенные 33 года назад преступления

В Бурятии осудят мужчину за изнасилование и разбой, совершенные 33 года назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Бурятии осудят мужчину за изнасилование и разбой, совершенные 33 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

По данным следствия, в ночь с 17 на 18 февраля 1992 года в общежитие на улице Семафорная в Красноярске ворвались двое мужчин с ножами. Хозяйки в этот момент не было дома, но там находились 14-летний сын, 23-летний племянник и знакомая женщины. Преступники искали ценные вещи, но в процессе их план изменился.

Сначала они изнасиловали женщину, потом сломали руку подростку и, угрожая ножом, планировали совершить сексуальные действия и с ним. Мужчина смог оказать им активное сопротивление, что не позволило преступникам довести свой замысел до конца. После этого нападавшие скрылись из квартиры, забрав с собой ценные вещи, одежду и продукты.

Сразу раскрыть преступление не удалось. Следователи повторно изучили материалы и благодаря современным технологиям смогли установить местонахождение одного из мужчин. В ноябре 2024 года 53-летнего обвиняемого задержали в Бурятии. Соучастник преступления до момента задержания не дожил.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за совершенную 22 года назад серию расправ над девушками.

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