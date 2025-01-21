Россиянина приговорили к десяти годам колонии за изнасилование и разбой

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину к 10 годам за изнасилование и разбой

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину к десяти годам за изнасилование и разбой. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчина признан виновным по статьям 162 («Разбой»), 163 («Вымогательство»), 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, летом - осенью 2023 года 53-летний злоумышленник, угрожая ножом знакомой, заставил ее подписать фиктивный договор купли-продажи автомобиля. Опасаясь за свою жизнь, она выполнила его требования. Кроме того, он применил к ней физическую силу и совершил преступление сексуального характера. В дальнейшем, используя один из мессенджеров, он угрожал потерпевшей и вымогал у нее крупную сумму денег.

Как «Ленте.ру» рассказал начальник пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых, изначально пострадавшая обратилась в территориальный отдел полиции. Оперативники быстро установили личность злоумышленника и задержали его. В дальнейшем материалы дела были переданы в СК России.

Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за совершенную двойную расправу над женщинами в 90-х.

