Россиянка похитила выплаты у матери бойца СВО и купила на них машину

В Ростовской области подруга похитила 11 млн рублей у матери бойца СВО

В Ростовской области женщина похитила у подруги 11 миллионов рублей, которые та получила после того, как не стало ее сына-бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, потерпевшая — 60-летняя пенсионерка. Во время одной из встреч она рассказала подруге, как тяжело жить одной, а та в ответ предложила ей помощь с бытовыми делами. Женщина несколько раз приносила еду, оплачивала коммунальные услуги, а также пользовалась банковской картой приятельницы.

Однажды подруга посоветовала пенсионерке приобрести ювелирные украшения, а также сделать ремонт в квартире. При этом, она сама ходила по магазинам, а за траты перед владелицей средств не отчитывалась.

Вскоре оказалось, что на деньги приятельницы женщина приобрела себе квартиру, машину и гараж. Ее задержали — сейчас она находится под домашним арестом.

Ранее Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу двух жителей по делу о краже телефона у участника СВО.