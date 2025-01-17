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19:37, 17 января 2025Силовые структуры

Отобравших у участника СВО телефон двух россиян взяли под стражу

В Петербурге суд взял под стражу двух мужчин, отобравших телефон у участника СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу двух жителей по делу о краже телефона у участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Сергей Селиверстов и Дмитрий Бережной пробудут в СИЗО до 19 февраля. Им вменяют грабеж группой лиц с применением насилия. Вечером 13 декабря двое неизвестных напали около жилого дома на мужчину и отобрали у него мобильный телефон, после чего скрылись. Ущерб составил 42 тысяч рублей.

15 января Селиверстова и Бережного задержали, а на следующий день им предъявили обвинение.

Ранее сообщалось, что в Твери задержали охранника ТЦ за кражу ноутбука у уснувшего в туалете мужчины.

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