Отобравших у участника СВО телефон двух россиян взяли под стражу

В Петербурге суд взял под стражу двух мужчин, отобравших телефон у участника СВО

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу двух жителей по делу о краже телефона у участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Сергей Селиверстов и Дмитрий Бережной пробудут в СИЗО до 19 февраля. Им вменяют грабеж группой лиц с применением насилия. Вечером 13 декабря двое неизвестных напали около жилого дома на мужчину и отобрали у него мобильный телефон, после чего скрылись. Ущерб составил 42 тысяч рублей.

15 января Селиверстова и Бережного задержали, а на следующий день им предъявили обвинение.

Ранее сообщалось, что в Твери задержали охранника ТЦ за кражу ноутбука у уснувшего в туалете мужчины.