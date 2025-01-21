Россиянка вместе с сыном врезалась в машину на скутере в Таиланде и пробила голову

Shot: Россиянка врезалась на скутере в машину на Пхукете и пробила голову

Российская туристка врезалась в авто на скутере на тайском Пхукете и угодила в больницу. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, в момент инцидента 40-летняя Анастасия находилась на скутере вместе с мужем и 14-летним сыном. На трассе в районе Равай россиянка разогналась и влетела в автомобиль.

Отмечается, что машина протащила отдыхающую еще несколько метров. Сын соотечественницы вылетел на дорогу и сильно не пострадал. Россиянка же пробила голову и была экстренно доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии.

«Пострадавшей требуется операция с переливанием крови, — говорится в сообщении. — По словам родственников, у туристки вторая отрицательная группа, которая отсутствует в местном банке крови, отрицательный резус почти не встречается у тайцев».

Более того, на данный момент россиянка не транспортабельна. Поэтому пока речь о ее перевозке на родину не идет.

Ранее стало известно, что автобус с российскими путешественниками врезался в цементовоз на Шри-Ланке. Соотечественники были доставлены в больницу с различными травмами. Водителя авто спасти не удалось.

