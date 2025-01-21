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20:38, 21 января 2025Путешествия

Российская стюардесса назвала минусы полетов в Азию

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Работающая в Emirates стюардесса из России назвала минусы полетов в страны Азии для бортпроводников. Соответствующее видео она разместила на своей странице @prohorec в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, проблемой в таких поездках становится языковой барьер, мешающий ообщаться с пассажирами. Кроме того, люди, часто путешествующие с азиатскими авиакомпаниями, привыкли к высокому уровню сервиса и ожидают от международных перевозчиков аналогичного подхода.

Еще одним минусом таких перелетов стюардесса назвала маленькие командировочные. «Уровень жизни в Азии значительно ниже. В связи с этим размер командировочных выплат тоже ниже», — объяснила она.

Ранее эта же стюардесса назвала одно запретное действие на борту самолета — речь идет о нанесении тканевых масок. По словам автора ролика, на высоте, где влажность на нуле, маска может вместо подпитки вытянуть влагу, сделав кожу еще суше.

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