Российская тревел-блогерша описала Европу фразой «не так представляла себе»

Российская тревел-блогерша, живущая в Италии, описала Европу фразой «не так представляла себе». Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации объяснила, что не разочаровалась в Италии, но поняла, что европейские страны слишком романтизированы. «В реальности же оказывается, что какие-то вещи действительно лучше, но своих проблем в этих странах хватает с головой», — добавила она.

К примеру, жизнь в Италии может быть довольно опасной — поэтому всегда следует быть внимательным в общественных местах и крепко держать личные вещи в руках, чтобы их не украли. Кроме того, в стране достаточно сложно снять квартиру, если человек иностранец.

Ранее российский путешественник Алексей Кутовой пообщался с индийцем, который сказал ему, что дела с пенсиями в его родной стране обстоят хуже, чем можно подумать. Он признался, что в Индии пожилые люди могут надеяться только на детей.

