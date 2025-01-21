Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:33, 22 января 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша описала Европу фразой «не так представляла себе»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Российская тревел-блогерша, живущая в Италии, описала Европу фразой «не так представляла себе». Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации объяснила, что не разочаровалась в Италии, но поняла, что европейские страны слишком романтизированы. «В реальности же оказывается, что какие-то вещи действительно лучше, но своих проблем в этих странах хватает с головой», — добавила она.

К примеру, жизнь в Италии может быть довольно опасной — поэтому всегда следует быть внимательным в общественных местах и крепко держать личные вещи в руках, чтобы их не украли. Кроме того, в стране достаточно сложно снять квартиру, если человек иностранец.

Ранее российский путешественник Алексей Кутовой пообщался с индийцем, который сказал ему, что дела с пенсиями в его родной стране обстоят хуже, чем можно подумать. Он признался, что в Индии пожилые люди могут надеяться только на детей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В любое время». Трамп высказался о сроках встречи с Путиным, назвал президента России умным и допустил введение новых санкций

      Момент уничтожения беспилотника ВСУ над Ростовской областью попал на видео

      Военный эксперт назвал причину провала ВСУ на поле боя

      Экономист спрогнозировал изменения в российской экономике после прихода Трампа к власти

      Российская тревел-блогерша описала Европу фразой «не так представляла себе»

      Россиянам назвали срок покупки более выгодных туров для отдыха на мооре

      Врач дал советы по тренировкам для людей старше 60 лет

      Назван возможный путь поставок российского газа в Приднестровье

      В Госдуме призвали расследовать гибель Лермонтова

      Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в крошечном купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше