Российский боец с позывным Чукча рассказал о заградотрядах ВСУ в Часовом Яре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют заградотряды в Часовом Яре, чтобы не допустить бегство украинских солдат с позиций. Об этом в беседе с ТАСС рассказал начальник разведки добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

«[Украинские войска] укрепляются в ближайших лесопосадках. Во многом это мобилизованные и "зэки", которые вынуждены стоять до последнего, так как пути отхода у них перекрыты заградотрядами», — рассказал военный.

Он добавил, что западную часть города все еще контролируют бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее Чукча рассказал о неприятных сюрпризах для ВСУ в Часовом Яре. По его словам, тактические хитрости позволят российским войскам полностью занять город.