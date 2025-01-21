Российский пенсионер избил знакомого поленом и вывез его в лес

В Алтайском крае пенсионер поленом убил знакомого и попытался скрыть труп

В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя, который расправился с 70-летним знакомым при помощи полена и вывез его в лес. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Пенсионер проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 25 октября 2024 года в поселке имени Калинина 70-летний местный житель пришел в гости к обвиняемому, который жил по соседству. Мужчины во время застолья поспорили и начали драться. В результате хозяин дома не менее четырех раз ударил гостя поленом по голове. Удары оказались смертельными. После этого злоумышленник погрузил тело в машину и вывез в лес. Полено и вещи потерпевшего он сжег в печи. Однако правоохранители все равно смогли выйти на след фигуранта. Под тяжестью улик он дал признательные показания и указал место, где сокрыл тело потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае осудят мужчину за расправу над знакомым с помощью полена.