В российском регионе осудят мужчину за расправу над знакомым с помощью полена

В Пермском крае мужчину осудят за убийство знакомого поленом

В Пермском крае осудят мужчину за расправу над знакомым с помощью полена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным следствия, вечером 25 декабря злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения в доме в селе Кува, где в ходе ссоры нанес своему знакомому удары руками и поленом по голове. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи провели необходимые экспертизы, ведется работа над закреплением доказательной базы.

Ранее сообщалось, что ударившую младенца головой о табурет россиянку осудили на 4,5 года колонии.