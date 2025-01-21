Си Цзиньпин заявил о готовности противостоять вместе с Россией

Си Цзиньпин заявил о готовности вывести отношения с Россией на новую высоту

Китай готов противостоять внешней неопределенности вместе с Россией и вывести отношения на новую высоту. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

«В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту», — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин заявил в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным о готовности противостоять вместе с Москвой внешней неопределенности. Председатель КНР подчеркнул, что основой отношений двух стран является сохранение стабильности и стрессоустойчивости.

Ранее Путин и Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи. В ходе разговора российский лидер отметил, что переговоры между главами РФ и КНР в начале года уже стали доброй традицией.