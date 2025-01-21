Ситуацию вокруг скандала с японскими центрами объяснили

РИА Новости: Россия не закрывала японские центры

Решение России о работе японских центров по техническому содействию проводимым в РФ реформам касается прекращения действия двусторонних меморандумов о работе данных центров, а не их закрытия. Таким образом ситуацию вокруг скандала РИА Новости прокомментировали опрошенные эксперты.

«Речь идет не о прекращении деятельности японских центров, которые являются российскими юрлицами, но финансируются правительством Японии, а о прекращении применения российско-японских межправительственных меморандумов о создании и деятельности на территории России японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам», — отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что главный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси раскритиковал решение российской стороны прекратить реализацию межправительственных меморандумов и закрыть японские центры. Он пообещал, что японское правительство отреагирует на эту ситуацию после получения необходимого подтверждения от российской стороны