Sankei Shimbun: Япония раскритиковала решение Москвы закрыть японские центры

Главный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси раскритиковал решение российской стороны прекратить реализацию межправительственных меморандумов и закрыть японские центры. Об этом сообщает Sankei Shimbun.

«Недопустимо, чтобы действие меморандума было приостановлено в одностороннем порядке», — отметил Хаяси.

Он пообещал, что японское правительство отреагирует на эту ситуацию после получения необходимого подтверждения от российской стороны.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва рассмотрит инициативы Токио по возобновлению диалога после практических шагов страны к отказу от проведения недружественной России политики.