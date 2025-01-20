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16:38, 20 января 2025Мир

Япония раскритиковала решение Москвы закрыть японские центры

Sankei Shimbun: Япония раскритиковала решение Москвы закрыть японские центры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Есимаса Хаяси

Есимаса Хаяси. Фото: Takashi Aoyama / Pool / Reuters

Главный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси раскритиковал решение российской стороны прекратить реализацию межправительственных меморандумов и закрыть японские центры. Об этом сообщает Sankei Shimbun.

«Недопустимо, чтобы действие меморандума было приостановлено в одностороннем порядке», — отметил Хаяси.

Он пообещал, что японское правительство отреагирует на эту ситуацию после получения необходимого подтверждения от российской стороны.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва рассмотрит инициативы Токио по возобновлению диалога после практических шагов страны к отказу от проведения недружественной России политики.

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