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13:38, 20 января 2025Мир

МИД России назвал условие рассмотрения инициатив Японии по возобновлению диалога

МИД: РФ рассмотрит инициативы Японии после отказа от недружественной политики
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия рассмотрит инициативы Японии по возобновлению диалога после практических шагов Токио к отказу от проведения недружественной политики по отношению к Москве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, приуроченном к столетнему юбилею установления российско-японских дипломатических отношений.

«Россия готова рассматривать инициативы японской стороны по возобновлению диалога, когда они будут подкреплены реальными практическими шагами Токио в русле отказа от недружественной политики», — говорится в тексте.

Сегодня российская сторона исходит из того, что в Японии остались политики и общественные деятели, которые осознают разрушительность антироссийского курса, которому следуют нынешние японские власти, подчеркивается в заявлении.

10 января Япония ввела санкции в отношении трех российских банков, а также 29 юридических лиц и 11 физических лиц. В частности, рестрикции коснулись гендиректора «Алросы» Павла Маринычева, вице-президента TsMRBank Дмитрия Никулина, а также владельца ООО «Технология» Алексея Буднева. Кроме того, в РФ был запрещен экспорт используемого в промышленности капсаицина и 335 видов товаров, в том числе деталей для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов.

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