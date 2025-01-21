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11:30, 21 января 2025Силовые структуры

Следствие по делу управлявшего ударами по Курской области полковника ВСУ завершено

СК завершил следственные действия по делу полковника ВСУ Розлача
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Следственные действия по уголовному делу в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павло Розлача, руководившего ударами по Курской области, завершены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГВСУ СК России.

Полковник заочно обвиняется по части 3 статьи 205 («Террористический акт») и части 2 статьи 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По данным следствия, 11 августа 2024 года военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача произвели обстрел села Большое Солдатское. Они применили 155-миллиметровые кассетные боеприпасы с запрещенными отравляющими веществами удушающего действия. В результате атаки пострадали 19 человек.

В ходе следствия допрошены потерпевшие, свидетели, проведены экспертизы и собраны неопровержимые доказательства.

Ранее сообщалось, что полковника объявили в розыск.

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