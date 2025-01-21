Со дна Байкала достали рыцаря

Со дна озера Байкал достали фигуру рыцаря

Со дна озера Байкал достали фигуру рыцаря, обнаруженную в 40 метрах от берега незадолго до Нового года. Об этом сообщается на сайте Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

По информации пресс-службы, ведомство провело проверку по факту установки арт-объекта после неодобрительной реакции на него местных жителей. «После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из озера, что нашло подтверждение в ходе обследования дна водолазами», — сказано в сообщении.

Об обнаружении двухметровой фигуры рыцаря на дне озера стало известно в середине января. По неподтвержденной информации, воина в доспехах установил дайвинг-центр «Аква-ЭКО», посвятивший статую ученому Григорию Галазию, внесшему значимый вклад в изучение Байкала.