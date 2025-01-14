Рыцарь на дне Байкала возмутил россиян

На дне Байкала обнаружили двухметровую фигуру рыцаря

На дне озера Байкал в 40 метрах от берега обнаружили двухметровую фигуру рыцаря. Находка вызвала возмущение у пользователей соцсетей и привлекла внимание прокуратуры, пишет издание «Подъем».

Воина в металлических доспехах во время предновогодней тренировки заметил местный фридайвер Марк Кисурин, который сообщил об этом на своей странице. Он рассказал журналистам, что не знает, кто мог установить фигуру рыцаря на дне озера. «Все удивлены. Я к этому отношусь нормально, если это сделано качественно. Во всем мире, где есть дайвинг, — в Турции, Греции, на Кипре — делают подводные сады, специальные объекты затапливают, чтобы они привлекали туристов», — уточнил фридайвер. Кисурин добавил, что история получила широкий общественный резонанс. «Люди, которые живут здесь, на Байкале, они даже не подозревают, что на дне есть затопленные лодки, автомобили, вагоны железнодорожные, куча всего металлического еще с дореволюционных времен, дерево, пирсы и просто бытовой мусор — банки, бутылки, покрышки, мангалы. Народ это все швыряет на каждых выходных, а из-за этого рыцаря волна возмущения поднялась. Это очень нелогично», — убежден мужчина.

По информации местных СМИ, рыцаря установил дайвинг-центр «Аква-ЭКО», посвятивший статую ученому Григорию Галазию, который внес большой вклад в изучение Байкала. Уточняется, что в дальнейшем рыцарю хотят добавить меч, выполненный мастерами из Иркутской области. Журналисты также отмечали, что объект изготовили из безвредного для озера металла. Между тем руководитель дайвинг-центра Андрей Барановский в беседе с «Подъемом» опроверг причастность компании к установке фигуры. «Кто-то захотел, написал, а мы сейчас на вопросы отвечаем. Документов (от прокуратуры) никаких не получали», — заявил он.

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