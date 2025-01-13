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16:06, 13 января 2025Экономика

Памятник Ленину предложили обменять на автомобиль

В Усть-Катаве в интернете появилось объявление о продаже памятника Ленину
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Усть-Катаве Челябинской области памятник Владимиру Ильичу Ленину оказался на популярной торговой интернет-площадке. Соответствующее объявление обнаружили в редакции агентства Ura.ru.

Композиция представляет собой фигуру вождя высотой в человеческий рост (170 сантиметров) и продается в единственном экземпляре. Монумент, согласно тексту объявления, был создан в 50-60 года скульптором Эдуардом Акуловым. Образ основателя СССР оценили в 2,5 миллиона рублей. Автор объявления допускает и обмен — на автомобиль, станки с числовым программным управлением (ЧПУ) или спецтехнику.

Об аналогичном лоте стало известно и в Новосибирске. Объявление пробыло в сети недолго, а за объект предложили выплатить более ста миллиардов рублей. Ранее в сети появилось объявление о продаже недействующего вокзала платформы Ленинская в подмосковном Домодедово. За памятник сталинского ампира просили 550 миллионов рублей.

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