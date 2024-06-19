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15:43, 19 июня 2024Экономика

Россиянам предложили купить построенный в честь Ленина вокзал

В Подмосковье решили продать построенный к 30-й годовщине смерти Ленина вокзал

Фото: A.Savin / Wikipedia

Вокзал платформы Ленинская в Подмосковье, построенный к 30-й годовщине со дня смерти советского лидера Владимира Ленина, выставили на продажу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу «Авито».

Памятник сталинского ампира расположен в городском округе Домодедово, недалеко от музея-заповедника «Горки Ленинские». Площадь вокзала составляет немного более тысячи квадратных метров, цена — 550 миллионов рублей. Здание вокзала не действует с 2005 года. В 2020 году оно было продано частному лицу за 5,5 миллиона рублей.

Вокзал построен в 1954 году по проекту Бориса Мезенцева и Михаила Шпотова, в настоящее время здание признано памятником культуры регионального значения. Вокзал увенчан 15-метровым шпилем с пятиконечной звездой из золотистого стекла. Высота здания вместе со шпилем составляет 37 метров, вокзал опоясывают 24 колонны.

Ранее дачу Иосифа Сталина (усадьба «Липки-Алексеевское») в подмосковных Мытищах приобрел закрытый паевой инвестиционный фонд «Стратегическое развитие».

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      Мария Черкасова
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