Россиянам предложили купить построенный в честь Ленина вокзал

В Подмосковье решили продать построенный к 30-й годовщине смерти Ленина вокзал

Вокзал платформы Ленинская в Подмосковье, построенный к 30-й годовщине со дня смерти советского лидера Владимира Ленина, выставили на продажу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу «Авито».

Памятник сталинского ампира расположен в городском округе Домодедово, недалеко от музея-заповедника «Горки Ленинские». Площадь вокзала составляет немного более тысячи квадратных метров, цена — 550 миллионов рублей. Здание вокзала не действует с 2005 года. В 2020 году оно было продано частному лицу за 5,5 миллиона рублей.

Вокзал построен в 1954 году по проекту Бориса Мезенцева и Михаила Шпотова, в настоящее время здание признано памятником культуры регионального значения. Вокзал увенчан 15-метровым шпилем с пятиконечной звездой из золотистого стекла. Высота здания вместе со шпилем составляет 37 метров, вокзал опоясывают 24 колонны.

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