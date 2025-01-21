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16:15, 21 января 2025Культура

Стало известно о желании Дональда Трампа сняться в советском кино

Дмитрий Харатьян заявил, что Дональд Трамп хотел сняться в фильме Леонида Гайдая
Андрей Шеньшаков

Фото: Daniel Cole / Reuters

Актер Дмитрий Харатьян рассказал, что президент США Дональд Трамп просил у режиссера Леонида Гайдая эпизодическую роль в одном из его фильмов. Об этом артист сообщил в программе «Доброе утро».

По словам звезды «Гардемаринов», тогда еще не занимавшийся политикой миллиардер Трамп хотел принять участие в съемках картины культового советского режиссера «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Он разрешил снимать фильм в своем казино «Тадж-Махал» в Атлантик-Сити, а позже обратился к Гайдаю с просьбой. Режиссер отказал, но поблагодарил бизнесмена в титрах.

«Гайдай ему ответил: "Кто это такой? Не знаю такого артиста. У меня народные артисты Советского Союза! Мягков, Куравлев, Джигарханян. А Дональд Трамп кто такой?" И зря, может, сейчас нам бы пригодилось!» — рассказал Харатьян.

Известно, что Трамп всегда любил кинематограф и при любом удобном случае просил снять себя даже в незначительных ролях. Одна из самых известных ролей нынешнего главы государства — камео в фильме Криса Коламбуса «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Он показывал герою Маколея Калкина дорогу.

Ранее стало известно, что 47-й президент США Дональд Трамп официально вступил в свою должность и принес клятву.

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